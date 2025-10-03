Omar Muñoz inicia construcción de arco techo en preescolar Frida Kahlo

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inició la construcción de un arco techo en el preescolar de la Unidad Educativa Frida Kahlo en Sanctorum y una techumbre en el bachillerato Almecatla de San Lorenzo Almecatla, con una inversión superior a los dos millones de pesos para cada estructura de 600 metros cuadrados.

Estas obras forman parte de un programa integral que ha destinado más de 21 millones de pesos a infraestructura educativa durante el primer año de administración, completando siete arco techos y dos más en proceso.

El munícipe destacó su compromiso con la dignificación de espacios educativos: “Es necesario redignificar los espacios educativos para apostar por el futuro de las siguientes generaciones. Al iniciar mi gestión di mi palabra de que no íbamos a abandonar a las juntas auxiliares”.

Reafirmó que para su gobierno la educación constituye “un ápice transformador fundamental para el desarrollo” y prometió continuar invirtiendo en este rubro “como no lo ha hecho ninguna administración”.

Los presidentes auxiliares Francisco Javier Camacho de Sanctorum y Macario Flores de San Lorenzo Almecatla reconocieron durante el evento las obras que mejoran la calidad de vida en sus comunidades. Las intervenciones en el CBTIS 300, que alberga su primera generación de bachillerato tecnológico, reflejan la apuesta municipal por el legado generacional mediante el impulso a la educación en todos los niveles.

