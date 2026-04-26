Inaugura Lilia Cedillo 4to Campamento con Causa del BG5M

La rectora Lilia Cedillo inauguró el Cuarto Campamento con Causa del Bachillerato 5 de Mayo, el evento, realizado el sábado 25 de abril de 2026, permitió a la comunidad educativa realizar actividades artísticas, de convivencia y de recreación para integrarse, establecer relaciones y fomentar el trabajo colaborativo.

Ante cientos de estudiantes de tercer año, la Rectora recordó que el campamento está pensado para momentos de relajación, para recargar energías y que den lo mejor para los futuros días.

La directora del B5M, maestra María Luisa González Herrera, felicitó al comité organizador del campamento. En esta edición se recaudó alimento para perros y gatos, el cual será donado al Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la BUAP.

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