Fabián Galindo rinde tercer informe en el Instituto de Fisiología BUAP

A poco más de tres décadas de su creación, el Instituto de Fisiología de la BUAP ha mantenido un crecimiento constante y sostenido, el cual se traduce en calidad académica de sus dos posgrados, su producción científica y su robusta planta de profesores-investigadores, afirmó la rectora Lilia Cedillo Ramírez durante el tercer informe del director Fabián Galindo Ramírez.

Luego de felicitar por sus resultados al personal académico y al administrativo, así como a sus estudiantes de posgrado, destacó retos importantes como la incorporación del 100 por ciento de sus científicos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en enero del 2026, a quienes alentó a seguir publicando en revistas indizadas y mantener el ritmo de trabajo, aun cuando se prevén restricciones financieras para el próximo año.

Así también, la doctora Cedillo aprovechó para expresarles un mensaje en la víspera de la temporada decembrina: “Desearles a todos que nuestros corazones ya se pongan en modo navideño, que disfruten lo que resta del año y que estén dispuestos a iniciar el 2026 con pasión y entrega”.

En el auditorio del Instituto de Fisiología, el director de esta unidad académica, Fabián Galindo Ramírez, rindió su Tercer Informe de Actividades, ante los integrantes del Consejo de Unidad Académica, docentes, administrativos y alumnos.

En este reconoció el trabajo colaborativo de su comunidad para hacer de ese instituto un referente nacional e internacional en la formación de científicos de alto nivel. Su misión, dijo, es generar conocimiento de frontera y formar estudiantes críticos y comprometidos con la realidad social, con una planta académica de excelencia.

Sus dos posgrados, la Maestría y el Doctorado en Ciencias Fisiológicas, se encuentran en la categoría I del Sistema de Posgrados de Calidad de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, lo que se traduce en becas para sus 69 alumnos —39 de maestría y 30 de doctorado—, cuya eficiencia terminal es superior a 70 por ciento.

Destacó además que su planta académica participa en la Licenciatura en Biomedicina, un plan de estudios con más de 25 años y que el pasado 2024 recibió la acreditación de los CIEES con una vigencia de cinco años. En esta carrera alojan a más de 100 alumnos, quienes eligen a partir del tercer año el eje de Fisiología.

Finalmente, refirió que el Instituto de Fisiología tiene tres cuerpos académicos consolidados, el 100 por ciento de sus investigadores tiene el grado de doctor y su productividad científica está por arriba de la media nacional.

