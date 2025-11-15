Recuperan vehículo robado y detienen a dos en San Pedro Cholula

Como parte de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) lograron la recuperación de un vehículo con reporte de robo y detuvieron a dos personas por su probable participación en hechos delictivos distintos.

En la Junta Auxiliar de Rafael Ávila Camacho (Manantiales), policías municipales atendieron el reporte de una camioneta marca Chirey, submarca Tiggo 2 Pro, modelo 2024, color negro, la cual había sido sustraída momentos antes. Con base en los protocolos de búsqueda y gracias a la coordinación intermunicipal, la unidad fue ubicada y recuperada en el municipio de Cuautlancingo, quedando a disposición de la autoridad competente.

En una segunda acción, derivada de una llamada de emergencia en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Gildardo “N”, señalado de ingresar a un domicilio y sustraer una bicicleta. Gracias a la rápida intervención policial, el robo a casa habitación fue frustrado y el masculino puesto a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, en un hecho distinto ocurrido en el Barrio de Jesús Tlatempa, policías municipales aseguraron a Luis Ángel “N”, de 24 años de edad, luego de ser sorprendido intentando robar una bicicleta al interior de un salón de eventos sociales. Tras los procedimientos correspondientes, la unidad fue devuelta a sus propietarios y el presunto responsable fue presentado ante la autoridad competente.

La SSC Cholula exhorta a la ciudadanía a formalizar sus denuncias y reportar cualquier emergencia a los números locales 22 22 47 05 62 y 22 13 48 43 24 (WhatsApp).

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de fortalecer de manera permanente las acciones de seguridad para garantizar la tranquilidad y bienestar de las familias cholultecas.

Te recomendamos: