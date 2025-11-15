Consulta de especialidades de la UMF 57 se traslada al Hospital San Alejandro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla informa a las y los derechohabientes que la Consulta Externa de Especialidades, ubicada en el tercer piso de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 57 “La Margarita” será trasladada al nuevo Hospital General Regional (HGR) No. 36 “San Alejandro” a partir del martes 18 de noviembre.

Se solicita a las personas usuarias con citas programadas para consulta que acudan directamente al HGR No. 36 “San Alejandro” en la fecha correspondiente.

Para cualquier orientación o información, el IMSS invita a la población a acudir al Módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente de cualquier unidad médica, donde el personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) brindará acompañamiento y apoyo durante este proceso.

El IMSS en Puebla agradece la comprensión y colaboración de los derechohabientes durante esta etapa de reubicación de la Consulta Externa de Especialidades al nuevo Hospital San Alejandro, y reitera su compromiso con la mejora continua de los servicios médicos en beneficio de la población asegurada.

