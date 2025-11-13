Gobierno de Puebla realiza Jornada de Salud en la Sierra Nororiental

La joya de la Sierra Nororiental fue testigo de una nueva muestra de compromiso y solidaridad de la administración de Alejandro Armenta con la Jornada de Salud “Por Amor a Puebla”, que llevó servicios médicos, cirugías, vacunación, orientación nutricional y esterilización de mascotas, todo de manera gratuita y cercana a la gente.

Una de las poblanas beneficiadas este jueves fue Hortensia Aguilar González, quien junto a hijos viajó desde el municipio de Yaonáhuac para que sus seis perritos recibieran vacunas y esterilización.

En su mensaje, la poblana destacó la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía, al considerar que garantizar su bienestar físico, mental y social constituye también una forma de cuidar la salud pública. “Hay muchas personas que quieren a sus mascotas, pero no todos se informan sobre los cuidados que necesitan. Agradezco al gobierno por traer estos servicios hasta nuestras comunidades”, expresó.

Durante el evento inaugural y en representación del secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, el subsecretario Jorge David González García invitó a la ciudadanía a participar en las jornadas que se realizan en todo el estado. Resaltó la importancia de la dependencia de impulsar acciones preventivas a las personas más vulnerables.

Por su parte, la representante de la coordinadora regional del IMSS-Bienestar, Liliana Anel Lemini Valderrabano, señaló que esta labor refleja la coordinación y el compromiso institucional. Mientras que el alcalde Alfonso Lino Pozos agradeció al gobernador y a la presidenta Claudia Sheinbaum por garantizar el derecho a la salud y fortalecer la atención médica en las regiones más apartadas.

Con una jornada de salud más, el Gobierno del Estado de Puebla reitera su compromiso de acercar servicios médicos gratuitos y de calidad a cada rincón de la entidad, con acciones que reflejan una visión humanista: atender con calidez, prevenir con oportunidad y servir Por Amor a Puebla.

