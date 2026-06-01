Detienen en Atlixco a hombre por presunta crueldad animal

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Raymundo N., de 64 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito contra los animales, derivado de hechos registrados en el municipio de Atlixco.

La Fiscalía de Investigación Metropolitana con sede en Atlixco realizó actos de investigación y obtuvo los datos de prueba necesarios para solicitar el mandamiento judicial, el cual fue autorizado por la autoridad judicial.

El 30 de mayo de 2026, agentes investigadores detuvieron al imputado en la colonia El Carmen, en Atlixco. La investigación se relaciona con presuntos actos de crueldad animal cometidos en agravio de una canina mestiza identificada con el nombre de “Blanquita”.

Tras su detención, Raymundo N. fue puesto a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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