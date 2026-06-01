Localizan cadáver a un costado de la carretera Texcapa-Tlapacoya

El cuerpo sin vida de un hombre fue abandonado a un costado de la carretera que conecta las comunidades de Texcapa y Tlapacoya, en el municipio de Tlaola, hecho que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, policías municipales acudieron al sitio tras recibir información sobre la presencia de bolsas de plástico sospechosas en una zona cercana al Barrio Progreso.

Al arribar, confirmaron que entre bolsas negras se encontraba el cadáver de un hombre de entre 30 y 40 años de edad, ubicado a aproximadamente 15 metros de la cinta asfáltica.

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Las autoridades señalaron que el cuerpo presentaba rastros hemáticos; sin embargo, en una inspección preliminar no fue posible determinar las lesiones que le habrían provocado la muerte. Debido a ello, la zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para determinar la identidad de la víctima, así como las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Editor: César A. García

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