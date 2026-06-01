Matan a un hombre y hieren a otro en ataque armado en Los Héroes

Un ataque armado registrado la tarde del sábado en inmediaciones del fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, al sur de la capital poblana, dejó como saldo un hombre muerto y otro más lesionado por impactos de arma de fuego, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Blanca Alcalá, a un costado del Periférico Ecológico, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones. Al arribar al sitio, policías municipales y paramédicos localizaron a dos hombres heridos.

Uno de ellos, identificado como Fernando V., aún contaba con signos vitales y recibió atención prehospitalaria, mientras que otro sujeto, identificado como Javier, fue encontrado sin vida al interior de un automóvil Nissan Sentra con placas de circulación de la Ciudad de México.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fatal presentaba al menos dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la espalda. La zona fue acordonada por elementos policiales para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión. Sin embargo, ya se inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

Editor: César A. García

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