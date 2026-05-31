Armenta rechaza censura o persecución contra empresa televisora

El gobernador Alejandro Armenta Mier rechazó que exista algún tipo de censura o persecución contra TV Azteca y aseguró que la visita de personal de Finanzas a sus instalaciones obedeció a procedimientos fiscales.

En entrevista, el mandatario estatal explicó que la televisora tiene adeudos pendientes con trabajadores, situación que fue reportada por el SAT, que solicitó la intervención de autoridades estatales.

“Esa empresa televisora tiene adeudos con trabajadores; el SAT reportó y nos solicitó que se hiciera el procedimiento, pero ya lograron presentar una garantía y ya no pasó nada. Es un tema de adeudos con trabajadores, pero nada tiene que ver con lo que dicen”, señaló.

De esa manera, descartó que las acciones realizadas hayan sido arbitrarias o motivadas por otras razones.

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En ese contexto, la secretaria de Planeación y Finanzas, Daniela Pérez Calderón, sostuvo que las intervenciones en TV Azteca como en Plaza Dorada fueron apegadas conforme a la normatividad vigente.

Detalló que el adeudo de TV Azteca deriva de multas relacionadas con la Ley Federal del Trabajo y que asciende aproximadamente a 5 millones de pesos.

Plaza Dorada enfrenta adeudo fiscal de hasta 22 millones de pesos

En el caso de Plaza Dorada, explicó que el procedimiento es contra la empresa inmobiliaria propietaria del centro comercial, que tiene un adeudo fiscal de entre 20 y 22 millones de pesos; sin embargo, únicamente se aplicaron sellos de clausura en algunos espacios que pertenecen a la empresa, lo que no afectó al resto de locales.

Editor: César A. García

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