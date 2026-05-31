Olga Romero descarta salida de la dirigencia de Morena Puebla

La presidenta de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, desmintió las versiones que apuntan a su salida de la dirigencia del partido, pues —dijo— todavía no “hay nada claro” sobre sus aspiraciones electorales rumbo al 2027.

En entrevista este domingo, la dirigente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) reconoció la ola de rumores y trascendidos que han circulado en días recientes sobre su permanencia en el cargo, pero los calificó como meras especulaciones sin fundamento.

“Les puedo decir que el 99.9% de lo que se ha escuchado de una servidora no es verdad (…) Yo ahorita me mantengo, tengo mucho trabajo que hacer en el partido, no hay cambios”, expresó.

Aunque no negó su interés de competir por la presidencia municipal de Tehuacán, aclaró que por el momento le dará prioridad a las tareas partidistas del movimiento.

Subrayó que tanto la presidencia como el resto de las secretarías del Comité Estatal se mantienen sin modificaciones internas, pues la prioridad es consolidar el movimiento de la Cuarta Transformación.

Asimismo, recordó que el presidente del Consejo Estatal, Andrés Villegas, ya había descartado que la sesión del próximo 6 de junio tenga como fin anunciar relevos en el partido.

#Puebla ❌ La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero, descartó su renuncia al partido, pues señaló que “todavía no tiene nada claro” sobre su posible aspiración a la alcaldía de Tehuacán.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/AAU1EEX0Df — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 31, 2026

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Llama al orden y rechaza fracturas internas por el 2027

Ante el activismo que ha comenzado a desatarse por parte de diversos actores políticos, Romero Garci-Crespo descartó que exista una división o fractura real al interior de Morena.

A la par, lanzó un llamado a la militancia para que eviten los ataques y las descalificaciones mutuas rumbo al proceso electoral.

La líder del partido admitió que muchos perfiles se están adelantando al proceso interno del 2027, por lo que los exhortó a respetar los tiempos legales y a esperar la emisión de las convocatorias oficiales del partido.

“No estamos fracturados; quienes apoyamos a Morena de corazón sabemos que el proyecto es para el bien de México (…) mientras no se ataque, denueste o se le pegue al de junto, vamos a estar bien”, puntualizó.

Editor: César A. García

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