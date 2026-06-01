Lupita Cuautle firma convenio para ampliar red de apoyo a mujeres

Con el propósito de ampliar la protección y atención a mujeres que han vivido situaciones de violencia, así como a sus hijas e hijos, Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, y Carlos Minutti Précoma, presidente municipal de San Gregorio Atzompa, firmaron un convenio de colaboración.

Durante el acto protocolario, la edil destacó que la suma de esfuerzos entre municipios es fundamental para construir entornos más seguros y garantizar que más mujeres tengan acceso a servicios especializados, cercanos y con perspectiva de género. “Queremos que sepan que existe una red de apoyo que las respalda, las acompaña y protege a ellas y a sus hijas e hijos”, expresó.

Asimismo, señaló que la alianza con San Gregorio Atzompa se suma a la de Santa Clara Ocoyucan, lo que permitirá ampliar la atención integral, y subrayó que su gobierno tiene la convicción de seguir construyendo alianzas con más municipios para que ninguna mujer se sienta sola.

Por su parte, Carlos Minutti Précoma, presidente municipal de San Gregorio Atzompa, reconoció el trabajo que encabeza la presidenta Lupita Cuautle en favor de las mujeres y celebró esta firma al señalar que la coordinación entre gobiernos permitirá brindar respaldo a quienes más lo necesiten.

Cabe destacar que, con esta colaboración, más mujeres, adolescentes y niñas podrán acceder a la atención integral que se brinda mediante la Estrategia Puerta Violeta y Casa Violeta, espacios diseñados para ofrecer acompañamiento profesional, humano y confidencial.

Mediante un trabajo coordinado, se fortalecerán los mecanismos de canalización, seguimiento y atención con servicios de apoyo psicológico, asesoría jurídica, trabajo social y contención emocional.

Con esta nueva alianza, el Gobierno Municipal continúa consolidando una red regional de colaboración que acerca servicios especializados a más mujeres, con estrategias y políticas que contribuyan al acceso a una vida libre de violencia.

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