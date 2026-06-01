SEDIF Puebla prevé aumentar 30% las adopciones durante 2026

Con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez y fortalecer el derecho de las infancias a crecer en un entorno protector, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), encabezado por la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, impulsa acciones para consolidar los procesos de adopción y acogimiento en la entidad.

Como parte de esta estrategia integral, el organismo avanza en la certificación ISO 9001:2015 de sus procedimientos, una acción que permitirá fortalecer los mecanismos de atención, seguimiento y acompañamiento a las personas interesadas, bajo estándares de calidad orientados a la transparencia, la eficiencia y la protección integral de los derechos de la infancia.

Gracias al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de los procesos, durante 2026 se ha registrado un incremento significativo en la atención y seguimiento de solicitudes relacionadas con adopción y acogimiento temporal.

La proyección para este año contempla un crecimiento cercano al 30 por ciento en el número de adopciones concretadas en comparación con 2025, reflejo del compromiso del organismo por generar condiciones que permitan a más niñas, niños y adolescentes integrarse a un hogar estable y protector.

Asimismo, el SEDIF mantiene un trabajo permanente para agilizar los procesos administrativos y jurídicos, brindar acompañamiento especializado a las personas solicitantes y garantizar que cada etapa se realice con estricto apego a la normatividad vigente y al principio del interés superior de las y los menores de edad.

Esta estrategia forma parte de la visión humanista que impulsa el gobernador Alejandro Armenta para fortalecer a las familias poblanas y construir entornos más seguros, solidarios e incluyentes para la infancia. De igual forma, se alinea con los principios de bienestar y protección de derechos promovidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El Sistema Estatal DIF invita a las personas interesadas a acercarse y conocer los procesos de adopción y acogimiento temporal, una oportunidad para transformar vidas a través del amor, la responsabilidad y el compromiso con el bienestar de quienes más lo necesitan.

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