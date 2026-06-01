CAETO BUAP recibe reconocimiento por parte de la FGE

El Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales (CAETO) de la BUAP recibió un reconocimiento por su compromiso y contribución en la construcción de una cultura de respeto, protección y responsabilidad social hacia los animales.

La distinción destaca las acciones a través de programas que respetan los cinco dominios del bienestar animal. Entre ellas se encuentran el cuidado de la alimentación, protección, vivienda, bienestar físico y emocional, salud preventiva y convivencia.

El reconocimiento se sustentó en tres ejes principales: protección animal, campañas de esterilización y promoción de la tenencia responsable, iniciativas que han fortalecido la atención y cuidado de los animales dentro de la comunidad.

La entrega se realizó durante la Reunión de Coordinación Interinstitucional para la Protección, Bienestar y Defensa de los Seres Sintientes en el estado de Puebla, encabezada por la fiscal Idamis Pastor Betancourt, con la participación de autoridades estatales y municipales, colegios de profesionistas, centros de bienestar animal y asociaciones civiles.

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