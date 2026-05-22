BUAP, sede de la X Asamblea Regional de la UDUALC

La BUAP es sede de la X Asamblea Regional: Caribe, Centroamérica y México, convocada por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), que se realiza el 21 y 22 de mayo en el Complejo Cultural Universitario.

El evento fue inaugurado por la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien también funge como vicepresidenta alterna de la Región México de la UDUALC, la red de instituciones de educación superior más grande, antigua y consolidada de la región.

En la inauguración de esta asamblea también estuvieron presentes Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y vicepresidente de la Región México de la UDUALC; Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina, y presidente de la UDUALC; la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, y vicepresidenta de la región Caribe de la UDUALC; y Roberto Escalante, secretario general de la UDUALC.

Como parte de las actividades de este encuentro, el doctor Leonardo Lomelí impartió la ponencia “La autonomía universitaria: herramienta para un diálogo público que construya ciudadanía y conocimientos”, en la que reflexionó sobre la cooperación entre los países que enfrentan problemáticas comunes. Dio un mensaje de solidaridad por las condiciones que enfrentan las universidades argentinas y por la situación que vive Cuba. Ante un escenario global convulso, se pronunció porque las instituciones de educación superior se mantengan unidas, enfrenten los desafíos y construyan mejores futuros con rigor y colaboración.

Como idea central, expuso la importancia de la autonomía como un principio que permite a las universidades ejercer el pensamiento libre y contribuir al bienestar social, bajo la premisa de que la enseñanza universitaria es un patrimonio colectivo; por eso debe estar acompañada de presupuesto, sin que este sea un condicionante para su operatividad.

Recalcó que América Latina y el Caribe necesitan universidades críticas y abiertas al diálogo, capaces de tender puentes donde otros erigen barreras. Para lograrlo, mencionó que es fundamental promover redes académicas, facilitar la movilidad estudiantil y ampliar la circulación del conocimiento, para alcanzar una libertad universitaria que resguarde el derecho académico, la autonomía de gestión y el compromiso público para edificar sociedades equitativas y sostenibles.

En respuesta, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, reforzó la idea de la unión entre las instituciones de educación superior, como un frente que camine para reducir las desigualdades de la región y fortalecer el pensamiento crítico frente a amenazas como la degradación del diálogo público y la fragmentación, entre otros factores que ponen en juego la democracia dentro de las universidades. Propuso entonces que las instituciones revaloren el concepto fundamental de autonomía y que, mediante la cooperación, se construya una sociedad distinta.

La UDUALC representa un mecanismo de articulación de esfuerzos entre instituciones de educación superior de la región, al fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias, recursos y buenas prácticas entre sus miembros. Actualmente, agrupa a seis regiones: Andina, Centroamérica, Caribe, Cono Sur, México y Brasil.

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