Confirman muerte de Blanca Adriana tras cirugía estética clandestina

Luego de tres días de búsquedas y solicitudes de ayuda, la familia de Blanca Adriana N. puso fin a este recorrido; sin embargo, el final no fue el esperado, pues la madre de dos menores fue encontrada sin vida en el estado de Tlaxcala.

La mañana del jueves 21 de mayo, los reportes sobre el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un canal de agua en el municipio de Atltzayanca encendieron las alarmas por sus múltiples similitudes con las características de Blanca Adriana.

Familiares de la mujer de 37 años de edad se trasladaron hasta Tlaxcala, donde, luego de ingresar al SEMEFO de aquella entidad, confirmaron que el cuerpo encontrado con ropa de color negro y marcas de una intervención quirúrgica en el abdomen pertenecía a la mujer.

De esta forma, sus seres queridos supieron que la madre de dos hijos, esposa, hija, hermana y amiga de muchas otras personas, había sido encontrada tras su desaparición en “Detox Clínica”, en la Calzada Zavaleta.

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Sus familiares habían hecho recorridos de búsqueda en barrancas, ríos y terrenos baldíos de la metrópolis poblana e incluso repartieron volantes para ayudar a su localización. Es importante recordar que el mismo día que se da su hallazgo se tenía prevista una manifestación a las 13:00 horas, pero esta fue cancelada ante el trágico desenlace.

En entrevista con sus familiares, Florencio Vázquez, esposo de la víctima, fue quien confirmó el deceso de su pareja, a quien dijo recordaría como una persona muy importante en su vida y el pilar de sus hijos; además de pedir justicia y la detención de sus victimarios.

“Que Dios los bendiga, pues yo no entiendo cómo es que hacen algo así”, expresó.

En tanto, la madre de Blanca, Bárbara Montiel, aseguró que hará todo lo que esté en sus manos para que los responsables paguen por sus actos, y solicitó de nueva cuenta la ayuda de la ciudadanía en general, para dar con el paradero de los pseudomédicos, que huyeron tras este cruel acto.

#Puebla 🗣️ Florencio Vázquez, esposo de #BlancaAdriana, la mujer que perdió la vida durante un procedimiento estético en #DetoxClínica, confirmó que el cuerpo ubicado esta mañana en Atltzayanca, #Tlaxcala, era el de su esposa.



Al salir del Semefo, donde, junto a los padres de la… pic.twitter.com/PNcyMMmnJj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 22, 2026

Editor: César A. García

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