Gobierno estatal solicita investigación “exhaustiva” para Blanca Adriana

El Gobierno de Puebla solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) garantizar una investigación “expedita y exhaustiva” con perspectiva de género sobre el caso de Blanca Adriana, cuyo cuerpo fue localizado en Tlaxcala, luego de ser reportada como desaparecida tras acudir a un procedimiento estético en la capital poblana.

A través de un posicionamiento, la administración estatal expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de Blanca Adriana; al tiempo, subrayó que ningún acto de violencia contra las mujeres puede quedar impune y aseguró que se actuará con seriedad, apego a la ley y coordinación institucional para garantizar justicia.

En ese sentido, solicitó actuar en coordinación con las autoridades de Tlaxcala para facilitar el intercambio de información y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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La administración encabezada por Alejandro Armenta Mier también reiteró su compromiso con la protección de las mujeres y con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, atención y seguimiento en casos de desaparición y violencia de género.

Por último, pidió que la difusión de información relacionada con el caso sea responsable, sensible y respetuosa hacia la familia de Blanca Adriana.

#AHORA 🚨 El gobierno estatal solicitó a la Fiscalía de Puebla garantizar una investigación expedita y exhaustiva del caso de Blanca Adriana "N", tras su localización sin vida en Tlaxcala.



La administración de Alejandro Armenta extendió sus condolencias a los deudos. https://t.co/5Fsr9vC6iC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 22, 2026

Editor: César A. García

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