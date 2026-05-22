Combaten reactivación de incendio forestal en Santa María Cohetzala

Con atención prioritaria y respuesta inmediata, el Gobierno del Estado atiende la reactivación del incendio forestal en el municipio de Santa María Cohetzala, en el paraje denominado “Tlalquetzalco”, donde se identificaron cuatro frentes activos en una zona de difícil acceso.

Para combatir el siniestro, la Policía Estatal Forestal desplegó nueve elementos y vehículos especializados. Asimismo, Protección Civil Estatal participa con 40 efectivos, seis unidades pick up, un vehículo cisterna con capacidad de 18 mil litros y un tanque colapsable de 40 mil litros.

La aeronave asignada por el Gobierno del Estado efectuó dos vuelos de reconocimiento, además del traslado de brigadistas al área afectada y descargas de agua. Durante esta jornada se realizaron 12 descargas para reforzar las labores de control y mitigación.

Hasta el momento, las autoridades, encabezadas por el coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgos, coronel Bernabé López Santos, reportan un avance del 30 por ciento en el control del incendio y del 15 por ciento en su liquidación. El fuego ha afectado aproximadamente 100 hectáreas, de las cuales 50 corresponden a arbusto y el resto a pastizal.

Las brigadas ejecutaron acciones de combate directo, apertura de brechas cortafuego, enfriamiento y vigilancia del perímetro, con el objetivo de impedir la propagación del incendio.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de proteger los ecosistemas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, a través de una respuesta inmediata y eficaz, apoyada en tecnología, herramientas especializadas, helicópteros y personal capacitado.

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