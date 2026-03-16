Avanza pavimentación de 7.49 km en la Prolongación Reforma

Con un impacto directo en la movilidad de 267 mil habitantes, la pavimentación de 7.49 kilómetros de la Avenida Prolongación Reforma avanza como una de las obras más importantes de la capital de Puebla, una intervención equivalente a la rehabilitación de 246 calles, que favorece la seguridad vial de una de las arterias más importantes de la capital.

Durante un recorrido de supervisión de obra, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que durante décadas las vialidades de Puebla estuvieron abandonadas; por ello pidió comprensión de las y los poblanos, ya que se rehabilitan más de 5 mil calles, como nunca se habían hecho en un solo año, y ello implica una incomodidad temporal que representa un beneficio para habitantes, peatones y automovilistas.

Explicó que la relaminación de la Avenida Prolongación Reforma abarca desde la Diagonal Defensores de la República hasta la Calzada Zavaleta; por ello es necesaria la participación de los agentes viales del municipio, con el objetivo de facilitar la movilidad de las y los poblanos.

La administración impulsa la pavimentación de calidad equivalente a la de una carretera federal, dijo el gobernador Armenta Mier, al colocar carpeta asfáltica de seis centímetros que, tras el proceso de compactación, alcanza cinco centímetros. Recordó que cuatro trenes de pavimentación serán permanentes en la ciudad, más uno que adquirirá el Ayuntamiento de Puebla. “Estamos haciendo calles de calidad a una tercera parte de lo que hacen ustedes en casa”, afirmó.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que se trata de una rehabilitación integral de la avenida, la cual favorecerá a los habitantes de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, colonia Villa Olímpica, San Juan Cuautlancingo, Aldama, Alberto de la Fuente, Santiago Momoxpan, Zavaleta, Manantiales Jardines de Zavaleta, Reforma, Reforma Sur, La Paz, Santa Cruz Los Ángeles, Cleotilde Torres y Valle del Rey.

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