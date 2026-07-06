Laura Artemisa encabeza instalación del Subcomité Sectorial de Bienestar Social

“En nuestras manos tenemos el gran compromiso de seguir disminuyendo la brecha de desigualdad, eso se logra porque hacemos territorio, no somos de escritorio, por el contrario estamos cercanos, palpamos e identificamos las necesidades para de manera coordinada atender a las familias poblanas, hasta ahora hemos superado metas, pero tenemos que fortalecer las tareas”, señaló Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, al encabezar la primera Sesión e Instalación del Subcomité Sectorial de Bienestar Social.

Laura Artemisa García destacó que la conformación de este órgano colegiado representa mucho más que el cumplimiento de una disposición normativa “es la oportunidad de trabajar de manera coordinada para construir soluciones que respondan a las necesidades de los y las poblanas, como es la instrucción del gobernador Alejandro Armenta”.

“Esta integración no es casual, obedece al convencimiento de que los grandes retos en materia de bienestar requieren una visión integral y trabajo coordinado entre las instituciones. Ninguna dependencia por sí sola puede atender los desafíos que implica garantizar el bienestar social”, indicó la secretaria.

“Será precisamente -agregó-, la suma de capacidades, experiencia y responsabilidades de quienes hoy integramos este Subcomité lo que nos permitirá construir soluciones integrales y generar un mayor impacto en la vida de las personas”.

El Subcomité Sectorial de Bienestar Social es un órgano auxiliar del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, encargado, junto con los demás Subcomités, de impulsar las prioridades establecidas en los instrumentos de planeación, con el fin de fortalecer su diseño, seguimiento y evaluación.

Entre las atribuciones del Subcomité se encuentran la de definir y difundir acciones prioritarias vinculadas a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED); aprobar la actualización de sus componentes; propiciar la atención oportuna de los temas y asuntos enmarcados en los objetivos de la Ley de Planeación y promover la conformación y operación de Mesas Técnicas de Trabajo como instancias para el análisis y solución de problemas.

En ese sentido se conformaron las mesas Transformando tu Vivienda, Reducción del Rezago Educativo, Servicio de Salud y Seguridad Social, Alimentación Nutritiva y de Calidad, Ingreso a las Familias, además de la Mesa de Inclusión, Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad, las cuales iniciarán tareas en los siguientes días.

Con estas acciones se prioriza la planeación como un elemento esencial para garantizar la justicia social de las familias poblanas a través del establecimiento de programas y estrategias impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

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