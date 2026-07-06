Gritan “asesino” a Cuahtémoc Blanco y rayan su camioneta

Integrantes de la Asamblea Antimundialista interceptaron este domingo al diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, mientras se trasladaba al Estadio Azteca para asistir al partido de octavos de final entre México e Inglaterra.

Los hechos ocurrieron sobre Periférico Sur, frente al Centro Cultural Ollin Yoliztli, donde la asamblea mantenía una protesta contra la realización del torneo internacional de selecciones de futbol. Los manifestantes pintaron con aerosol azul la camioneta Cadillac tipo Suburban en la que viajaba el exgobernador de Morelos y lo obligaron a retirarse en reversa del lugar.

Al reconocer a Blanco, los manifestantes comenzaron a increparlo con consignas de “¡Samir vive, Samir vive!” y “¡asesino!”, en alusión al activista morelense Samir Flores Soberanes, defensor de la tierra y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) y a la termoeléctrica de Huexca, asesinado en 2019.

🗳️📌 "P1NCHE BLANCO ASESIN0 ¡SAMIR VIVE CULER0!": VUELVEN A ENCARAR A CUAUHTÉMOC BLANCO



Cuauhtémoc Blanco fue encarado por manifestantes en CDMX.



Iba rumbo al estadio para el partido México contra Inglaterra.



La protesta formaba parte de “Gol gana contra la FIFA”, convocada… pic.twitter.com/F94vPtcuc2 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 5, 2026

Durante la confrontación, el grupo lanzó piedras contra la unidad y realizó pintas. En un momento, Blanco descendió del vehículo vestido con una playera de la Selección Mexicana y fue increpado por los manifestantes, quienes continuaron gritándole “¡asesino!”, segundos después, volvió a abordar la unidad.

El exfutbolista y actual diputado federal logró retirarse del lugar después de que el conductor ejecutara una maniobra de reversa sobre el camellón central, momento en el que el vehículo recibió varias pedradas antes de lograr escapar.

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