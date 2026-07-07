Ataque armado deja un muerto y un herido en San Jerónimo Caleras

Un hombre sin vida y otro lesionado, fue el resultado de un ataque armado perpetrado con extrema violencia en la colonia San Jerónimo Caleras de la ciudad de Puebla.

Las víctimas fueron dos hombres, de 51 y 52 años respectivamente, que viajaban en un vehículo tipo Cross Fox de color blanco sobre el Camino Real a San Jerónimo Caleras con altura de la 14 Sur.

En el atentado, los criminales dispararon 11 veces contra la unidad de las víctimas, provocando múltiples perforaciones en la carrocería y cristales. Mientras que, ambos afectados recibieron al menos dos impactos de bala, cada uno.

#AHORA🚓🚨 Un muerto y un herido hospitalizado en estado crítico fue el saldo de un ataque armado (aparentemente directo) ocurrido esta tarde contra los ocupantes de un vehículo que circulaba por Camino Real a San Jerónimo Caleras, a la altura de la calle 14 Sur.



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Paramédicos y policías llegaron de forma rápida a la escena donde confirmaron que Salvador Jorge N., ya no contaba con signos vitales, mientras que, Reynaldo N. resultó herido y fue llevado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud del Estado.

Posterior a ello, elementos de la Defensa Nacional y Guardia Nacional se sumaron al resguardo de la escena del crimen, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) desarrollaba las diligencias de ley y levantamiento de cadáver.

Hasta ahora el móvil del crimen aún es desconocido, aunque trasciende que habría sido parte de un ataque directo.

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