Asesinan con arma de fuego a hombre en Cuautilulco, Zacatlán

La tranquilidad de la comunidad de Cuautilulco, en el municipio de Zacatlán, se vio interrumpida luego de que un hombre fuera asesinado durante un ataque con arma de fuego registrado la tarde de este lunes.

El reporte inicial surgió cuando habitantes de la zona escucharon varias detonaciones y posteriormente localizaron a un hombre herido en el patio de una vivienda ubicada en la calle Plan de Ayutla.

Al arribar, policías municipales y paramédicos confirmaron que la víctima había fallecido a consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos.

El lugar permaneció bajo resguardo mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) efectuaban el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

De manera extraoficial, el occiso fue identificado como Abundio N., de 39 años, apodado “La Coneja”. Asimismo, trascendió que presuntamente enfrentaba investigaciones por posibles actividades de narcomenudeo e incluso habría existido una orden de aprehensión en su contra.

No obstante, esta información no ha sido confirmada por la autoridad ministerial, por lo que el móvil del asesinato permanece bajo investigación.

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