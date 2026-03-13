Caen cuatro presuntos criminales que operaban en mercados de Puebla

Cuatro hombres, señalados como responsables de delinquir en mercados de la capital poblana, fueron capturados por autoridades estatales y federales; además, se presume que su líder sería “La Güera”, quien cayó detenida recientemente por delitos similares a nombre de La Familia Michoacana.

La detención de estos masculinos ocurrió en la colonia Diez de Mayo, cerca del Mercado Morelos, donde presuntamente era su base de operaciones, aunque se les atribuye realizar extorsiones, venta de estupefacientes, cobro de piso y de más ilícitos en los mercados Jorge Murad Macluf y La Victoria.

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#Seguridad 📸 Estos son los cuatro detenidos, identificados como Jesús Alberto N., Fernando N. alias “El F”, Roberto Carlos N. y Christian N. alias “El Güero”, quienes estarían bajo las órdenes de Nayeli N., alias “La Blanca”, “La Güera”, presunta operadora de La Familia… pic.twitter.com/yWlsqiubzj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 13, 2026

Los ahora detenidos fueron identificados como Jesús Alberto N. de 19 años; Fernando N., alias “El F”, de 21 años; Roberto Carlos N. de 23 años y Christian N., alias “El Güero”, de 31 años, y se presume, serían originarios del Estado de México y la CDMX.

Además, labores de investigación refieren que estos delincuentes operarían bajo mando de Nayeli N., alias “La Güera”, “La Blanca” y/o “La Patrona” a quien se le vincula de forma directa con La Familia Michoacana.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para definir su situación legal.

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