Ayuntamiento de Puebla planea cubrir 300 mil baches en 2026

Este año, el Ayuntamiento de Puebla planea cubrir más de 300 mil baches con una inversión de 200 millones de pesos, expuso el subsecretario de Infraestructura, Edgar Dávila Ramos.

Ante regidores, explicó que el ejercicio fiscal pasado invirtieron 140 millones de pesos, monto con el que lograron la cobertura de 240 mil baches, más de la meta fijada para dicho periodo.

El funcionario municipal indicó que este año le darán prioridad a la relaminación de las vialidades, lo cual ha sido una petición constante de la ciudadanía en los Días del Pueblo que encabeza el edil José Chedraui Budib.

Por ello, recordó que está en licitación el tren de pavimentación y confió que podrán cumplir con la rehabilitación de las calles en la ciudad, con lo cual se van a coordinar con el gobierno del estado que inició su propio programa de reparación.

Amplían presupuesto de infraestructura y disminuye Bienestar

Debido a cambios en fondos federales, el Tesorero Municipal, Héctor González Cobián, informó que se hizo un ajuste en el presupuesto municipal, además que el edil Pepe Chedraui Budib decidió fortalecer la obra pública en el municipio.

Por tanto, la Secretaría de Infraestructura y Movilidad cerrará el año con mil millones de pesos más, algunos de los recursos se redireccionaron de la secretaría de Bienestar.

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