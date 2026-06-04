Congreso de Puebla y Zacatlán fortalecen hermandad con China

Como parte de las actividades para fortalecer la cooperación internacional y el intercambio cultural, económico y social, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México, Chen Daojiang, realizó una visita al municipio de Zacatlán, acompañado por el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla.

La visita tuvo como objetivo consolidar los lazos de amistad y colaboración entre Puebla y la República Popular China, así como promover el potencial económico, agrícola, turístico y cultural de la Sierra Norte.

En representación del Poder Legislativo, el diputado Pável Gaspar Ramírez subrayó que el Congreso del Estado se convierte en un puente de comunicación y cooperación entre Puebla y China, al facilitar el intercambio de experiencias exitosas que contribuyan al desarrollo de ambas regiones mediante el diálogo, la colaboración y el intercambio científico, cultural y productivo.

Pável Gaspar destacó que entre los temas abordados durante las reuniones de trabajo se encuentran proyectos relacionados con el aprovechamiento sustentable del bambú, el desarrollo rural, el saneamiento del agua, la innovación tecnológica, así como mecanismos para fortalecer las cadenas productivas y la exportación de productos regionales. Asimismo, señaló que uno de los principales objetivos es impulsar intercambios académicos, culturales y técnicos en favor de ambos pueblos.

Durante su mensaje, el embajador de China, Chen Daojiang, agradeció la hospitalidad de las y los habitantes de Zacatlán y reconoció la riqueza cultural e histórica del municipio. Además, destacó que China y México comparten la diversidad de sus pueblos originarios y expresó su interés en fortalecer la cooperación práctica con Puebla en beneficio de las comunidades locales.

La delegación fue recibida por la presidenta municipal de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, quien señaló que esta visita representa una oportunidad para fortalecer los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre ambas naciones, además de generar oportunidades de intercambio cultural, económico, agrícola y turístico para las comunidades de la región.

En este encuentro también participaron las diputadas Esther Martínez Romano, Elisa Limón Balderrábano, Azucena Rosas Tapia y Araceli Celestino Rosas, así como el diputado Miguel Márquez Ríos.

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