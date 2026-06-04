Ayuntamiento de Puebla implementa INKLUSION en su sitio web

Como parte del trabajo en materia de inclusión social, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, presentó la herramienta digital INKLUSION, que fue implementada recientemente en la página web del Ayuntamiento y desarrollada por la Dirección de Gobierno Electrónico, con el acompañamiento del Sistema Municipal DIF, que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib.

De acuerdo a la coordinadora del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral, del Sistema Municipal DIF (SMDIF), en nuestro país 8.8 millones de personas sufren una discapacidad; en la mayoría de los casos es adquirida por enfermedad, accidentes o por nacimiento. De ahí la importancia de generar herramientas de accesibilidad que les permitan a las y los poblanos navegar, consultar información y acceder a servicios públicos de manera más incluyente y accesible, mediante funciones como lectura de contenido, ajustes visuales, navegación asistida, contraste, tamaño de texto y lengua de señas.

Con estas acciones, la administración de Pepe Chedraui reafirma su compromiso con las personas con discapacidad, y se posiciona como el primer municipio del Estado de Puebla en implementar esta herramienta, colocándose a la vanguardia en inclusión e innovación digital.

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