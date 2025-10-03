Puebla dará vida a “Lumina”, escuela pública para niños con síndrome de Down

El Gobierno Municipal de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, firmó un convenio con la Fundación Distribuidores Nissan para la construcción y equipamiento de “Lumina”, la primera escuela pública especializada en la atención de niñas y niños con síndrome de Down en la capital poblana.

El proyecto será posible gracias a la colaboración entre el sector privado, asociaciones civiles y el Sistema Municipal DIF, que preside MariElise Budib.

Durante la firma del acuerdo, la presidenta del Patronato del DIF municipal expresó: “Uno de mis objetivos al llegar al DIF fue crear un espacio inclusivo para niños y niñas con discapacidad, hoy a poco menos de un año, ese sueño empieza a tomar forma”. Budib destacó que “juntos romperemos barreras y fomentaremos el respeto y la inclusión social en Puebla” mediante este centro educativo que transformará la vida de numerosas familias.

El alcalde Chedraui reconoció los esfuerzos conjuntos entre empresarios, fundaciones y gobierno para crear “espacios adecuados e inclusivos para todas y todos”, subrayando la importancia de “reconocer las grandes habilidades que tienen nuestros niños con alguna discapacidad”.

El Centro Educativo “Lumina”, que se ubicará en la colonia Emiliano Zapata al sur de la ciudad, funcionará como la escuela número 128 de la Fundación Distribuidores Nissan y ofrecerá atención especializada de nivel primaria para promover el desarrollo integral, autosuficiencia e integración social de la niñez con síndrome de Down.

José Arturo Huerta Pellico, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles Nissan, calificó el proyecto como un reto asumido que amplía el alcance tradicional de su fundación, tradicionalmente enfocada en escuelas primarias convencionales. El convenio fue formalizado por la gerente de Fundación Distribuidores Nissan, Anabel Ramírez Bravo, consolidando así esta alianza estratégica para la inclusión educativa en Puebla.

