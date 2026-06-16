Diputada Esther Martínez presenta acciones en materia de agua y medio ambiente

Durante la rueda de prensa del Congreso del Estado, la diputada Esther Martínez Romano destacó la presentación de tres acciones legislativas enfocadas en el derecho al agua, el cuidado del medio ambiente, la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural en Puebla.

La legisladora explicó que una de las iniciativas busca garantizar el acceso al mínimo vital de agua para familias que habitan en comunidades, colonias y asentamientos donde no existe infraestructura suficiente para recibir este servicio de manera regular. Señaló que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, indispensable para la alimentación, la salud, la higiene y el bienestar de las personas.

Martínez Romano precisó que la propuesta contempla mecanismos para que las autoridades atiendan de manera efectiva a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y enfrentan dificultades para acreditar la propiedad de sus viviendas. Asimismo, aclaró que la iniciativa no pretende regularizar asentamientos ni otorgar reconocimiento sobre la tenencia de la tierra, sino garantizar que ninguna persona quede excluida del acceso a un recurso esencial para la vida.

Además, la diputada presentó una iniciativa orientada a fortalecer la vigilancia y el control de las descargas de aguas residuales que llegan a los sistemas de drenaje y alcantarillado. Indicó que la contaminación de los cuerpos de agua suele originarse en descargas industriales, comerciales y de servicios que no cumplen con la normatividad vigente.

La propuesta contempla instrumentos como auditorías de descarga, certificaciones de cumplimiento y una mayor coordinación entre municipios, organismos operadores y autoridades competentes, con el objetivo de prevenir la contaminación y promover un manejo responsable de los recursos hídricos, sin afectar el desarrollo de las actividades económicas.

DIPUTADA RESALTA AVANCES DEL PROGRAMA “LAS LENGUAS INDÍGENAS TOMAN LA TRIBUNA DESDE EL CONGRESO”

Por otra parte, la diputada destacó los avances del programa “Las Lenguas Indígenas Toman la Tribuna desde el Congreso de Puebla”, iniciativa aprobada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política para abrir espacios de participación a personas hablantes de lenguas originarias.

Explicó que, hasta el momento, se han realizado tres participaciones de representantes de pueblos indígenas y anunció que la cuarta intervención tendrá lugar el próximo 25 de junio. Subrayó que este programa representa una acción concreta para reconocer la riqueza cultural, lingüística y comunitaria de los pueblos originarios, así como para fortalecer la identidad pluricultural y multilingüe del estado.

“La presencia de las lenguas indígenas en la tribuna del Congreso significa abrir las puertas a la historia, la identidad y la dignidad de nuestros pueblos”, expresó.

Finalmente, la legisladora Esther Martínez afirmó que las tres acciones comparten un mismo objetivo: colocar en el centro la dignidad de las personas, la protección del territorio y el reconocimiento de la diversidad cultural de Puebla.

Te recomendamos: