Lupita Cuautle encabeza sexta reunión con autoridades auxiliares

Como parte de la estrategia de trabajo en conjunto para atender las necesidades de la población, Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, encabezó la sexta reunión de trabajo y supervisión con autoridades auxiliares.

Durante el encuentro, la edil destacó que la unidad y el trabajo en conjunto con las dependencias municipales son fundamentales para brindar soluciones oportunas a la ciudadanía. Asimismo, reconoció la labor que realizan como enlace directo con las y los habitantes de sus comunidades, permitiendo que las inquietudes y solicitudes de la población lleguen a la administración municipal para ser resueltas de manera eficiente.

Lupita Cuautle exhortó a las y los servidores públicos, así como a autoridades auxiliares, a redoblar esfuerzos para conservar entornos más seguros y limpios; además de mantener una comunicación constante ante cualquier situación derivada de las inclemencias del clima, actuando con responsabilidad para mantener un municipio digno de su gente.

En estas reuniones también se informa sobre las acciones, programas y servicios que implementa el Ayuntamiento, como resultado del trabajo sistematizado, se han atendido diversos requerimientos, con labores como poda, limpieza de espacios públicos, mantenimiento de parques, áreas recreativas y juegos infantiles, así como trabajos de pintura de guarniciones y banquetas.

En materia de agua potable, se han efectuado labores de mantenimiento en la red hidráulica, desazolves y atención a sistemas de alcantarillado ante la temporada de lluvias, mientras que en infraestructura se han impulsado obras para el mejoramiento de vialidades y la construcción de espacios que contribuyen al bienestar de las familias sanandreseñas.

Con estas mesas de trabajo, el Gobierno Municipal mantiene una comunicación permanente con las seis juntas auxiliares, las cuatro inspectorías y la Delegación Atlixcáyotl, fortaleciendo la coordinación institucional y el seguimiento puntual a las necesidades de cada localidad.

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