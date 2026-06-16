Lupita Cuautle arranca obra de agua potable en calle de Cacalotepec

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, realizó el banderazo de inicio de los trabajos de mejoramiento de la red de agua potable en la calle 24 de Febrero en San Antonio Cacalotepec, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio para las familias de la junta auxiliar.

Durante el arranque de obra, la edil destacó la importancia de trabajar atendiendo las necesidades prioritarias de la población. Señaló que el acceso al agua es un servicio fundamental para la salud, bienestar y desarrollo de las familias, por lo que esa obra responde a una demanda ciudadana y a la necesidad de modernizar la infraestructura hidráulica que ha superado su vida útil.

Por su parte, Alejandra Zamora Martínez, secretaria de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, explicó que la red existente presentaba fugas recurrentes, pérdidas de presión y afectaciones en la continuidad del servicio, especialmente en las zonas más elevadas de la comunidad.

Detalló que los trabajos contemplan la rehabilitación de 2 mil 697 metros lineales de infraestructura hidráulica, incluyendo derivaciones y la renovación de 219 tomas domiciliarias, beneficiando a más de 6 mil habitantes de la zona, al reducir pérdidas de agua y garantizar un servicio más confiable.

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