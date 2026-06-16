Diputado impulsa fortalecimiento de la educación en la Sierra Negra

Con la finalidad de trabajar en conjunto en acciones que promuevan el fortalecimiento de la educación, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri sostuvo una reunión de trabajo con Vivaldo Cecilio Moreno, director regional de la sede Zoquitlán de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP).

Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de fortalecer la educación superior y ampliar las oportunidades de formación profesional para las y los jóvenes de la Sierra Negra.

De acuerdo con el diputado, la consolidación de la sede regional de la USEP en Zoquitlán representa un proyecto de gran impacto para la región, al acercar carreras del área de la salud y contribuir a la formación de médicos y enfermeras con vocación de servicio, que favorezcan el desarrollo y bienestar de las comunidades.

Por lo anterior, el legislador reiteró su disposición para seguir impulsando acciones coordinadas que permitan fortalecer la educación y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

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