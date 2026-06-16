Texmelucan inicia Juzgado Cívico Itinerante en juntas auxiliares

Con el objetivo de acercar los servicios de justicia cívica a la ciudadanía y fortalecer la convivencia en las comunidades, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Sindicatura Municipal y la Dirección de Asuntos Jurídicos, dio inicio a la Jornada del Juzgado Cívico Itinerante en Santa María Moyotzingo, la misma que recorrerá las 11 juntas auxiliares del municipio.

Durante la jornada se contó con la presencia del juez cívico y del facilitador en turno, quienes brindaron orientación a la ciudadanía. Esta estrategia forma parte de la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, que busca atender de manera integral los conflictos comunitarios y las faltas administrativas, promoviendo la cultura de la legalidad, así como la prevención de la violencia.

La síndica municipal, Alma Delia Cruz Alvarado, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de impulsar acciones que fomenten la legalidad, el respeto y la corresponsabilidad ciudadana, en favor de la reconstrucción del tejido social.

El evento contó con la presencia de regidoras, regidores, secretarios y funcionarios municipales, así como del presidente de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, Alan Montes Solís, quien agradeció al alcalde Juan Manuel Alonso por la realización de esta jornada en beneficio de las familias de la comunidad.

La jornada, continuará desarrollándose bajo el siguiente calendario, ofreciendo atención a la ciudadanía de 11:00 a 15:00 horas en las presidencias auxiliares del municipio, conforme al siguiente calendario:

16 de junio: San Baltazar Temaxcalac

17 de junio: San Lucas Atoyatenco

18 de junio: San Rafael Tlanalapan

19 de junio: Santa Catarina Hueyatzacoalco

22 de junio: San Cristóbal Tepatlaxco

23 de junio: El Moral

24 de junio: San Buenaventura Tecaltzingo

26 de junio: San Francisco Tepeyecac

29 de junio: San Jerónimo Tianguismanalco

30 de junio: San Juan Tuxco

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de acercar la justicia cívica a las comunidades, fomentando una cultura de paz, respeto y convivencia armónica entre las y los ciudadanos.

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