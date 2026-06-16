Rescatan a dos personas atrapadas en pozo de San Pedro Cholula

Dos personas quedaron atrapadas por un tiempo prolongado al interior de un pozo de más de 28 metros de profundidad en el municipio de San Pedro Cholula, por lo que fue necesaria la intervención de rescatistas para salvarlos.

Ambos ciudadanos presuntamente se encontraban realizando labores de mantenimiento en el pozo particular ubicado en la comunidad de San Gregorio Zacapechpan, cuando el equipo que utilizaban falló y quedaron atrapados en el fondo de la excavación.

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Familiares de los afectados llamaron a emergencias para reportar lo ocurrido, por lo que a través del C5 se pidió apoyo de personal de Protección Civil Estatal y personal de emergencias, quienes arribaron al predio con equipo especializado en descensos.

Con cuerdas, arneses y poleas se consiguió la extracción de los dos ciudadanos, los mismos que fueron valorados una vez que estaban en la superficie por personal médico. Uno de los afectados presentó múltiples lesiones, por lo que, después de ser estabilizado, fue trasladado hasta un hospital para su correcta atención.

Editor: César A. García

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