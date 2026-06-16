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martes, junio 16, 2026
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SEDIF invita a jornada gratuita de cirugías de cataratas y pterigión

Por:
stafforonoticias
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Foto: SEDIF Puebla.

El Sistema Estatal DIF de Puebla invita a las personas con diagnóstico de cataratas o pterigión a participar en la próxima Jornada Gratuita de Cirugías, una oportunidad para mejorar su salud visual y calidad de vida.

Documentación requerida:

  • Identificación oficial vigente con fotografía.
  • CURP actualizada (expedida en los últimos 3 meses).
  • Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
  • Diagnóstico de catarata o pterigión firmado y sellado por un médico oftalmólogo (vigencia máxima de 1 año).
  • Placa de tórax (vigencia máxima de 3 meses).
  • Electrocardiograma (vigencia máxima de 3 meses).
  • Estudios prequirúrgicos: biometría hemática, tiempos de coagulación y química sanguínea (vigencia máxima de 3 meses).

Recepción de documentos:

  • Avenida Reforma No. 1305, Col. Centro, Puebla, Puebla. Dirección de Inclusión y Rehabilitación Social del SEDIF.

Fecha límite de recepción: 16 de junio.

Horario de atención: 9:00 a 18:00 horas.

Las cirugías se realizarán los días 18, 19, 20 y 21 de junio.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la presidenta honoraria del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, para acercar servicios de salud que contribuyan al bienestar de quienes más lo necesitan.

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