Congreso de Puebla impulsa inclusión y prevención del VIH con talleres y campañas

El Congreso del Estado de Puebla mantiene acciones permanentes para promover la inclusión y la igualdad, destacó la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez al encabezar un taller para la prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Al dar un mensaje de bienvenida a las y los asistentes, la diputada resaltó la necesidad de llevar a cabo capacitaciones en materia de salud sexual dirigidas a toda la población, para evitar enfermedades y difundir información que permita avanzar en la consolidación de un entorno sin discriminación.

Por su parte, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil reconoció la participación de las y los asistentes al taller, ya que es necesario fortalecer la cultura de la prevención, la visibilización de las enfermedades de transmisión sexual y la promoción de una sociedad más incluyente.

En su intervención, la coordinadora estatal del programa de VIH de la Secretaría de Salud, María Claudia Rivera Luna, expuso que las acciones se han implementado de forma inclusiva, con el propósito de mantener un vínculo con las poblaciones afectadas; además de difundir diversas medidas para evitar contagios y atender la enfermedad.

