Chaucey Billups se declara inocente en caso de apuestas

El todavía entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, compareció ante las autoridades en la corte de Nueva York y se declaró no culpable por su vinculación con el caso de partidas de póquer amañadas que están siendo investigadas.

El pasado mes de octubre, el director general del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, había presentado el informe acerca de la detención de varias estrellas de la NBA por apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer clandestinas; uno de ellos, Billups.

Chauncey, seleccionado Salón de la Fama en 2023 y 5 veces All-Star, fue separado de su cargo como entrenador por delitos de conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico, enfrentando una pena de 20 años de prisión en caso de encontrarse culpabilidad.

No obstante, en la audiencia de la corte de Nueva York, declinó cualquier tipo de participación pormedio de su abogado: “Nos declaramos inocentes, señoría”, dijo Marc Mukasey, su defensor jurídico.

La fiscalía, por su parte, ha recopilado pruebas contundentes de cada implicado, por lo que solicitaron una orden de protección de casi un terabyte de elementos electrónicos que son claves para ambas investigaciones.

#BREAKING: Portland Trail Blazers coach, former Detroit Pistons great and basketball Hall of Famer Chauncey Billups appeared in a New York court to face charges he profited from rigged poker games involving several Mafia figures and at least one other former NBA player.



He… pic.twitter.com/v1p67Ylbl1 — The Detroit News (@detroitnews) November 24, 2025

En esta misma audiencia, jugadores y personas que aceptaron jugar con grandes cantidades de dinero, los “peces”, han testificado en contra de las “cartas de presentación”, que son las estrellas (como Billups) que colaboraron para las partidas amañadas.

Una de las evidencias que sigue incriminando a Chauncey es que recibió una transferencia de 50 mil dólares de una de las personas también detenidas, en un caso que escala a los 12 millones en total.

Además, la relación con la mafia italiana, que era la dedicada a extorsionar y lavar dinero, lo convierte en uno de los escándalos más fuertes en la historia de la NBA.

Sin embargo, el juez federal Ramón Reyes otorgó la libertad bajo fianza de cinco millones de dólares a Billups, pero no implica que no siga estando bajo el ojo de la justicia. La misma autoridad sentenció que espera iniciar el juicio en septiembre del otro año, que es lo más pronto posible.

