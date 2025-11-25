Capturan a presunto reclutador ligado al homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la captura en Uruapan, Michoacán, de Jaciel Antonio “N”, señalado como presunto reclutador de dos personas que participaron en el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 15 de noviembre.

De acuerdo con el reporte, el detenido, de 36 años de edad, fue aprehendido en un hotel de Uruapan mediante un operativo conjunto que incluyó a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, SSPC y autoridades estatales.

“Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio ‘N’ como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo“, indicó García Harfuch, quien enfatizó el trabajo coordinado para “combatir la impunidad y detener a todos los responsables“.

Te puede interesar: Choque de patrulla de la GN deja cuatro muertos en Michoacán

No obstante, la SSPC detalló en un comunicado que el sujeto operaba reclutando personas de centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente eran utilizadas para funciones de sicariato y distribución de drogas en la región.

Los agentes federales realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar el modus operandi del presunto criminal, dando seguimiento a sus movimientos hasta lograr su captura por delitos de cohecho y contra la salud.

El detenido fue informado de sus derechos legales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para detener a más implicados.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

Te recomendamos: