Feminicidios sin vínculo de pareja aumentan en Puebla

Los feminicidios en Puebla cometidos por personas que no son las parejas de las víctimas rebasaron a los que tuvieron una relación sentimental con las mujeres asesinadas durante el año pasado.

Lo anterior de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) entregados a esta casa editorial a través de una solicitud de información.

El órgano de procuración de justicia contabilizó 18 casos de feminicidios, de los cuales nueve fueron perpetrados por personas que no tuvieron un vínculo de pareja con las víctimas.

Por ejemplo, en tres casos los feminicidas fueron los hijos de la víctima como el ocurrido en marzo en Xicotepec el año pasado en el que los asesinos fueron el hijo y un hermano de la víctima.

El segundo caso de este tipo fue registrado el mismo mes, en el que la hija y el sobrino fueron los responsables de la muerte por razón de género de una mujer de 64 años.

El tercero es el de septiembre en Altepexi, en el que una mujer de 55 años fue asesinada por su propio hijo de 24 años de edad.

Otros familiares que se convirtieron en feminicidas fue un nieto de 20 años, quien asesinó a su abuela de 77 años de edad en San Andrés Cholula.

Un primo de 29 años de edad también cometió el feminicidio de su prima de 20 años en Izúcar de Matamoros.

En cuatro casos fueron amigos de las víctimas quienes cometieron los feminicidios, uno ocurrido en Chignahuapan, otro en Huehuetla y dos en Atlixco.

Los feminicidios cometidos por parejas y ex parejas el año pasado se registraron con la aprehensión de cuatro conyugues de las mujeres asesinadas, dos exparejas y un novio.

De los casos registrados en 2025, sólo en dos casos recibieron sentencia, el resto sigue en un proceso legal.

Saldo de orfandad por ola feminicida

De los 18 casos de feminicidio contabilizados por la FGE el año pasado, 11 mujeres eran madres de familia, de las cuales 14 de su hijos son menores de edad.

Sin un registro uniforme, la FGE indica que la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres.

Editor: Renato León

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