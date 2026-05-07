Zacatlán anuncia carteleras de fiestas patronales para mayo

La presidenta municipal, Bety Sánchez, acompañada de los jueces de paz y de los organizadores de feria, presentó las carteleras de las fiestas patronales de las comunidades para el mes de mayo.

En rueda de prensa, el presidente del Comité de la Feria Patronal de San Joaquín Tomatlán, José Luis Pérez Díaz; la jueza de paz de Las Lajas, Silvia Castro Pérez, acompañada de la reina Tania Iraís Amador y de Aidé Amador, presidenta del Comité de feria de esta comunidad; Nallely Aguirre, jueza de paz de Ayehualulco Primera Sección, y Paula Morales, jueza de paz de Atexca, presentaron las actividades concernientes a sus respectivas comunidades.

En su mensaje, Bety Sánchez compartió que para ella es importante el trabajo en las comunidades, ya que es ahí donde se fortalece el tejido social a través de la sana convivencia, la preservación de la cultura, la historia y las tradiciones.

“Por eso siempre digo que el trabajo debe ser ‘de la mano de la gente’, en las colonias, barrios, juntas auxiliares y comunidades, donde está nuestra cultura viva, y a través de ella podemos crecer y fortalecer estos núcleos sociales”, dijo.

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