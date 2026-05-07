San Andrés Cholula realiza jornada de salud bucodental

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó el arranque de la jornada de exodoncia y rehabilitación oral, resultado del trabajo coordinado entre el Sistema Municipal DIF (SMDIF), la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) y el Club Rotario Puebla Colonial.

Durante su mensaje, la edil destacó que en el municipio se brinda una atención integral para mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de sus habitantes, ya que es esencial detectar oportunamente algún tipo de infección o dolor dental, lo que permite prevenir complicaciones mayores y recuperar condiciones para una correcta alimentación.

Asimismo, señaló que este tipo de procedimientos especializados suelen representar costos elevados para muchas familias; por lo tanto, estas acciones acercan servicios y consultas gratuitas de manera segura y profesional a quienes más lo necesitan, actividad posible gracias a la alianza estratégica con instituciones ocupadas por el bienestar social.

Por su parte, Aurora Tlatehui Cuautle, directora general del SMDIF, informó que durante la jornada se brindan valoraciones odontológicas, procedimientos de exodoncia y servicios de profilaxis a más de 130 pacientes. Explicó que, en una segunda etapa, se realiza la elaboración y colocación de prótesis dentales; en caso de requerirse atención médica adicional, las personas podrán acceder a servicios complementarios en las mismas instalaciones.

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