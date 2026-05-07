Cocineras poblanas llevarán tradición gastronómica a Texas

Con la finalidad de destacar el talento, tradiciones e identidad culinaria, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez encabezó el anuncio de la participación de cinco cocineras tradicionales en el “Tradition, Fire, Roots & Technology”, evento que se realizará en Dallas, Texas.

En su mensaje, la legisladora consideró que con esta participación se pone en alto la gastronomía poblana y, sobre todo, los saberes ancestrales que se han compartido de generación en generación y en los que se manifiestan las raíces de las comunidades.

“Con ese respaldo que les estamos dando a nuestras amigas, estas cinco mujeres van a seguir poniendo en alto no solamente la cocina de México, sino a demostrar que la cocina de Puebla es una de las más ricas y, sobre todo, que sigamos siendo embajadores de todo lo bien hecho en la entidad”, expresó.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa destacó el trabajo conjunto para impulsar la tradición gastronómica y respaldar a las cocineras tradicionales como representantes de Puebla y de México.

Las cocineras tradicionales son originarias de los municipios de Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Coronango, Zacatlán y Atlixco. En su participación, resaltaron el apoyo de las autoridades estatales y municipales, así como de la diputada Angélica Alvarado, para que la tradición culinaria traspase fronteras.

Durante la presentación participó el presidente municipal de Coronango, Armando Aguirre Amaro, representantes de los ayuntamientos de donde son originarias las cocineras tradicionales, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Turístico y chefs.

A través del “Tradition, Fire, Roots & Technology” se pretende establecer un diálogo abierto sobre los retos que enfrenta la cocina tradicional en términos de preservación de técnicas y saberes ancestrales; transmisión generacional; sostenibilidad económica; adaptación a contextos internacionales; e integración responsable de tecnología.

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