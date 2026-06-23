Seguirían las tarifas preferenciales si aumenta precio del transporte público

En el análisis del aumento de tarifa del transporte público se mantendrán las tarifas preferenciales, anunció la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús.

En entrevista, indicó que podría incrementarse el filtro para las credenciales, ya que hay personas que no son estudiantes o no tienen una discapacidad y usan tarjetas falsas.

No obstante, insistió en que el gobierno del estado no tiene planeado eliminar estos apoyos como lo pidieron concesionarios.

Lo anterior al señalar que todavía no inician los estudios para definir el aumento, los cuales toman en cuenta diversos factores y no sólo las peticiones de los transportistas.

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Tanús Osorio afirmó que llevan 6 mil unidades modernizadas de 22 mil y el resto son modelos vigentes.

Recordó que van a reordenar 164 rutas y no van a quitar ninguna, con el objetivo de que den el servicio a lugares en donde ahora no hay.

Por otra parte, explicó que ante el anuncio del gobernador Alejandro Armenta Mier de adquirir vehículos Olinia para entregar a mototaxis, se definirán en qué zonas se podrían utilizar.

La funcionaria estatal mencionó que se decidirá su uso después de su entrega.

Editor: Renato León

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