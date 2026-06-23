“Nos amenazaron y golpearon”: denuncian asalto en el Arco Norte

Una mujer denunció haber sido víctima de un violento asalto mientras transitaba junto con su familia por la autopista Arco Norte, específicamente en el tramo que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala, hecho que generó indignación en redes sociales luego de que una de las afectadas difundiera públicamente su testimonio para alertar a otros conductores.

De acuerdo con la denuncia realizada por Denisse Labastida, un grupo de sujetos interceptó el vehículo en el que viajaba junto con su madre, su hermana y su pareja. La profesionista relató que los agresores los amenazaron con armas de fuego y los sometieron mediante golpes para obligarlos a entregar sus pertenencias.

La víctima aseguró que durante el atraco vivieron momentos de angustia debido a que su madre presentó complicaciones de salud mientras permanecía dentro de la unidad. Según su versión, la familia solicitó a los delincuentes la oportunidad de pedir ayuda médica, pero la petición habría sido rechazada.

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Tras los hechos, la doctora expresó su preocupación por las condiciones de inseguridad que, afirmó, enfrentan diariamente quienes utilizan esta vía de comunicación. Asimismo, cuestionó la atención brindada a las víctimas después del delito y pidió que las autoridades refuercen las acciones de vigilancia para prevenir nuevos casos.

Además de ello, la mujer expuso que fue gracias a ciudadanos a quienes calificó como “ángeles” que lograron pedir ayuda, aunque la asistencia médica fue demasiado tardía y lo único que personal de la administración vial les otorgó fue un pase “gratis” para cruzar una caseta hacia Puebla o Tlaxcala. La denuncia fue presentada ante el ministerio público, aunque hasta ahora no existe mayor informe sobre el crimen o algún avance en la localización de los responsables.

Editor: César A. García

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