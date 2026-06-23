CDMX aplicará Ley Seca por el partido México vs. Chequia

El Gobierno de la Ciudad de México anunció, a través de una publicación en la Gaceta Oficial, que para el partido de la selección de México en contra de Chequia se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas. No obstante, la ciudadanía deberá estar atenta, ya que la disposición cuenta con algunas excepciones específicas. Las autoridades señalaron que esta medida se toma con el fin de mantener el orden y la seguridad en la capital, a pesar de haberse registrado saldo blanco en los festejos previos.

Dicha restricción surtirá efecto a partir de las 15:00 horas del 24 de junio, es decir, cuatro horas antes del pitazo inicial del esperado encuentro, y concluirá a las 7:00 horas del 25 de junio, hasta diez horas después del silbatazo final. Esto significará un total de 16 horas sin venta de alcohol; sin embargo, la medida aplicará únicamente para tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes y supermercados ubicados en la zona “A” del Centro Histórico, además de las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

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El resto de la ciudad mantendrá los horarios permitidos habituales para la compra y venta de alcohol. Incluso dentro de la misma zona afectada y el horario ya mencionado, los establecimientos como restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios podrán ofrecer bebidas alcohólicas bajo la modalidad de copeo o acompañadas de alimentos (siempre y cuando cuenten con la licencia comercial vigente). Por lo tanto, la prohibición se limita estrictamente a la venta de bebidas en envase cerrado para consumo fuera del establecimiento.

Las autoridades aclararon que la preocupación no se centra únicamente en los potenciales altercados que pudiese provocar la euforia colectiva del partido combinada con el consumo de alcohol, sino también en la acumulación de basura en las vías públicas. Con esta medida se busca mitigar ambos problemas para garantizar que tanto los visitantes locales como los extranjeros puedan disfrutar de las inmediaciones del encuentro sin contratiempos, manteniendo la ciudad en las mejores condiciones posibles.

Editor: José Francisco Escobar

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