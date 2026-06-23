Puebla capital realiza conversatorio sobre violencia política de género

Como parte de las acciones impulsadas por el presidente municipal, Pepe Chedraui, para garantizar una participación política libre de violencia para las mujeres, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Zaira González, realizó un conversatorio sobre violencia política de género con la participación de especialistas del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral del Estado (IEE).

En este sentido, el alcalde expresó la importancia de generar espacios donde se impulsen los derechos políticos de las mujeres y la construcción de una vida libre de discriminación en la capital, así como reconocer los avances y los desafíos pendientes para identificar y sancionar la violencia política de género.

Al tiempo de reconocer y agradecer la participación de especialistas del INE y el IEE, el presidente municipal afirmó que “sumamos herramientas clave que, por acción u omisión, busquen restringir anular o menoscabar la participación o contribución de las mujeres en las acciones de gobierno”.

Durante el encuentro, Zaira González destacó la importancia de visibilizar las distintas formas en las que se manifiesta esta violencia, así como fortalecer las herramientas para identificarla, prevenirla y actuar frente a ella. Asimismo, subrayó que erradicar estas conductas es una responsabilidad compartida y que es necesario seguir construyendo una cultura política basada en la igualdad, la corresponsabilidad y el respeto a los derechos de las mujeres.

Asimismo, señaló que México vive un momento histórico con la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum, lo que representa una oportunidad para seguir abriendo camino a las nuevas generaciones y garantizar que niñas, adolescentes y mujeres ejerzan plenamente su derecho a participar, liderar y transformar sus comunidades.

En el encuentro, reconocieron la participación de Adriana Galeana Carrasco, en representación de la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla, Claudia Rodríguez Sánchez, así como de Rocío Guerrero Hernández y Mónica Sarahi Delgado, del Instituto Electoral del Estado, por contribuir con sus conocimientos y experiencia a fortalecer la participación política de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos.

Bajo la visión del presidente municipal Pepe Chedraui, el Gobierno de la Ciudad impulsa acciones que colocan a las mujeres en el centro de las decisiones y fortalecen la construcción de espacios seguros, incluyentes y libres de discriminación.

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