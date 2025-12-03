Pepe Chedraui agradece avance en concesión de paraderos

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, agradeció al Congreso del Estado aprobar en comisiones la concesión de los paraderos del transporte público, los cuales ya se encuentran en pésimas condiciones, ya que consideró que el trabajo conjunto va a permitir que la empresa ganadora del concurso de licitación cumpla con el acuerdo y, en caso de que no sea así, se le pueda retirar.

“Es parte muy importante de este diálogo que tuvimos con las y los diputados, una vez más agradecerles, aunque falta que pase por el Pleno del Congreso“, dijo.

Chedraui Budib reiteró que es urgente lanzar la convocatoria para licitarlos, puesto que los 400 paraderos están rotos, vandalizados, además de que hay algunos con pedazos rotos que ponen en peligro a la ciudadanía.

“Por eso se insistió tanto en esta concesión, porque es para embellecer a la ciudad y esta contaminación visual de 401 paraderos que ni uno está en buenas condiciones”, comentó.

Una vez que lancen la licitación y haya un ganador, el presidente municipal explicó que la empresa ganadora tendrá un plazo de cuatro meses para que tengan los paraderos en orden.

Te puede interesar: SSC identifica filtraciones de información en robos a cuentahabientes

A la par, el gobierno municipal trabajará para dotar estos espacios de cámaras de videovigilancia conectadas a la Dirección de Emergencia y Reacción Inmediata (DERI), iluminación en las zonas donde se encuentran y los botones de pánico.

En este sentido, agregó que además del mínimo que reciban por parte de la firma, el gobierno municipal aportará la suma que haga falta para equipar los paraderos con estas medidas de seguridad con presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque ya se va a analizar si tendrán internet como lo habían previsto.

Chedraui Budib confirmó que la licitación será nacional y la concesión va a tener un periodo de 10 años.

Mencionó que el 17 de diciembre será la última sesión de Cabildo en la que podrían abordar este tema, pero de no dar tiempo la discutirán en una extraordinaria o en la primera del próximo año.

Editor: César A. García

Te recomendamos: