Aplazan un mes designación del titular de la ASE Puebla

El Congreso de Puebla aplazó un mes la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cargo que se definirá hasta el 15 de enero de 2026.

La diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, informó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política determinó posponer la fecha.

Aunque en un inicio se estableció que el Pleno votaría por el auditor superior el 11 de diciembre, acordaron alargar el proceso de análisis de los aspirantes.

En ese sentido, señalaron que las entrevistas de los candidatos se realizarán los días 13 y 14 de enero, para posteriormente elegir a una terna de finalistas.

De esa forma, la designación oficial se llevará a cabo el jueves 15 de enero del siguiente año, una vez que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.

“Tendría que tomar funciones el 1 de enero el nuevo auditor, pero ahorita las entrevistas serán 13 y 14; la terna se definirá en el Pleno el 15 de enero, que era el día de la elección”, declaró.

Descartan a 3 perfiles de la contienda

La legisladora priista también informó que solo 11 de los 14 aspirantes que se inscribieron en la convocatoria seguirán en el proceso de selección.

Detalló que después de una primera revisión, quedaron fuera Vinissa Morales Mina, Luis Antonio Herrera Pérez y Gabriel Hernández Campos, por no cumplir con todos los requisitos.

Los 11 perfiles restantes pasarán a la etapa de entrevistas ante la Junta de Gobierno, donde tendrán que exponer sus conocimientos y un plan de trabajo.

La persona que resulte electa como titular de la ASE rendirá protesta al cargo el 15 de enero, para un periodo de siete años.

Editor: César A. García

