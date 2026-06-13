Congreso de Puebla participa en Expo México Mujer 2026

El Congreso del Estado de Puebla se sumó a la Expo México Mujer 2026, una plataforma de cooperación económica, cultural y de promoción del liderazgo femenino entre México y Canadá, con la participación de empresarias, creadoras, artistas y representantes institucionales de ambos países.

En representación del Congreso acudió la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, quien participó con una conferencia en el marco del programa académico y de liderazgo de la Expo, en la que abordó el papel de las mujeres en la construcción de agendas de desarrollo regional, cooperación internacional y fortalecimiento institucional desde el ámbito legislativo subnacional.

El programa incluyó una agenda de vinculación económica, actividades culturales, foros de emprendimiento y espacios de diálogo institucional orientados a fortalecer la internacionalización de empresas lideradas por mujeres y la cooperación bilateral.

Este encuentro se realizó en el Horticulture Building en Lansdowne Park de Ottawa y fue organizado por Grupo LET (Link Education and Travel), con el respaldo de la Embajada de México en Canadá en calidad de aliado institucional, y la colaboración de COMCE Sur y el Pacto Global de Mujeres Líderes.

La Expo reunió a participantes provenientes de catorce estados de la República Mexicana, incluido Puebla; acudieron emprendedoras, artesanas y creadoras de comunidades indígenas, quienes presentaron productos, servicios e iniciativas en los sectores de comercio, turismo, gastronomía, diseño, industrias creativas y arte, ante asistentes y representantes del sector empresarial canadiense.

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