Administrativos de VW requieren 30% para negociar contrato colectivo

Para que las y los trabajadores administrativos de Volkswagen consigan la constancia de representatividad para negociar un contrato colectivo por primera ocasión, requieren del 30 por ciento de los empleados.

La organización sindical que pretende representarlos necesita un listado que deberá incluir el nombre, CURP, fecha de contratación y firma autógrafa de los trabajadores que los respaldan con identificación oficial en formato PDF.

Cuando dos o más sindicatos acrediten tener el respaldo de al menos 30 por ciento de los trabajadores que serán cubiertos, el Centro Federal Laboral tendrá que realizar una consulta para que, a través del voto, determinen qué sindicato cuenta con la mayoría de los trabajadores.

Aunque es un proceso sencillo, el Centro Federal Laboral advierte que en cualquier momento puede constatar a través de una verificación que el respaldo de los trabajadores sea real y correcto, además de corroborar que no sea mayor al manifestado.

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El documento, que tarda 30 días en obtenerse, tiene una vigencia de seis meses, para que el sindicato pueda negociar el contrato colectivo con la armadora alemana.

Sin embargo, en mayo manifestaron que tendrían que convencer a cerca de seis mil empleados de las diversas plantas en el país, no solo de la armadora en Cuautlancingo, de los cuales el 30 por ciento tendrán que firmar que están de acuerdo en que la Unión General de México los represente.

Las primeras exigencias están en torno a la negociación de aumento al salario, vacaciones y acoso laboral, además del pago de horas extras a la jornada laboral.

Esta semana, un grupo de trabajadores administrativos dieron a conocer que Volkswagen garantizó que respetará la decisión de cada empleado para adherirse al sindicato y negociar el contrato colectivo y ya no de manera individual como lo hacían en la actualidad.

Editor: César A. García

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